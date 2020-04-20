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20.04.2020 - 18:23 | | AA

İngiltere'de corona virüs aşısı bulundu mu? Flaş gelişme...

İngiltere'de, yeni tip corona virüse (covid-19) bağışıklık sağlaması hedeflenen bir potansiyel aşının insanlar üzerinde test edilmeye başlanacağı duyuruldu.

İngiltere'de corona virüs aşısı bulundu mu? Flaş gelişme...

 

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ve Oxford Aşı Grubu tarafından geliştirilen ürün 18 ila 55 yaşlarındaki 510 gönüllü üzerinde denenecek.

Oxford Üniversitesi ve Southampton Üniversitesindeki araştırma merkezlerinde yapılacak klinik denemelere gelecek ayın ortasında başlanacak.

Araştırmacılar, klinik denemelerin sonraki aşamasında aşıyı 5000 kişi üzerinde denemeyi hedefliyor.

"ChAdOx1" adı verilen aşı adayı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi. Virüsün genetiği, insan vücudunda gelişmesi engelleyecek şekilde değiştirilirken, yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi. Aşının virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak, onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

Oxford Aşı Grubu Başkanı Profesör Sarah Gilbert, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, denemelerden eylül ortasında sonuç almayı umduklarını ifade etti.

Gilbert'ın önderlik ettiği Aşı Grubu'na İngiltere Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü ile Araştırma ve Yenilik Kurumu tarafından 2,8 milyon dolar ödenek sağlanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, koronavirüse karşı farklı ülkelerde 3'ü klinik deneme aşamasındaki 70 aşı adayı üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Yerli solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildiBaykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk." dedi.
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