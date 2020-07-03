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03.07.2020 - 19:33 | | AA

İngiltere'de corona virüs ölümleri 44 bini aştı

İngiltere'de, corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 131'e yükseldi.

İngiltere'de corona virüs ölümleri 44 bini aştı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 131'e çıktı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 544 artarken, toplamda 284 bin 276 oldu.?

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta iki sektöre dikkat çektiSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın döneminde iki sektörün öne çıktığını, bu sektörlerin sağlık ve gıda olduğunu söyledi.
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