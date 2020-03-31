İngiltere'de corona virüsten ölenlerin sayısı 1801 oldu

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Halk Sağlığı kurumları, ayrı ayrı son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayılarını açıkladı.

Buna göre, İngiltere'de 367, İskoçya'da 13, Galler'de 7 ve Kuzey İrlanda'da 6 kişi hayatını kaybetti. Böylece son 24 saatte tüm ülkede ölü sayısı 1408'den 1801'e yükseldi.

Ülkede vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi öngörülüyordu.

Bakanlar Kurulu video konferansla yapıldı

Bu arada Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, video konferans yöntemiyle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Tüm bakanlar toplantıya video konferans yoluyla katıldı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan bir başka isim Sağlık Bakanı Matt Hancock da BBC Radyo'ya yaptığı açıklamada, iyileştiğini belirtti.

Öte yandan, çalışma vizesiyle görev yapan sağlık çalışanlarının vizeleri ücretsiz olarak uzatıldı.

İçişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada, vize süreleri 1 Ekim'den önce sona erecek yaklaşık 2 bin 800 doktor, hemşire ve sağlık görevlisinin vizelerinin bir yıl uzatıldığını, bu kişilerin başvuru yapmalarına gerek olmadığını bildirdi.

Daha kötüsü bekleniyor

Başbakan Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta, salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

İngiliz hükümeti geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Geçen hafta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.