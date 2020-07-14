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14.07.2020 - 20:16 | | AA

İngiltere'de corona virüsten ölümler sürüyor

İngiltere'de yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 968'e yükseldi.

İngiltere'de corona virüsten ölümler sürüyor

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 968'e ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 398 artarak 291 bin 373 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasoyfa açıklamasıCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ayasofya'yı yeniden vakfiyesine uygun hale getirirken kültürel miras vasfını da ecdadın yaptığı gibi koruyacağız."
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