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14.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

İngiltere’de ‘gölge başbakan’ iddiası

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın iletişim direktörü Lee Cain’in istifasının perde arkasında, Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds’ın rolü olduğu öne sürüldü.

İngiltere’de ‘gölge başbakan’ iddiası

Carrie Symonds’ın, Johnson’ın yıllardır birlikte çalıştığı Cain’e başbakanlık konutunda özel kalem müdürü olması için yaptığı teklifi de reddetmesini “sağladığı” belirtildi. İddiaya göre Carrie Symonds, Cain ve yakın müttefiki olan diğer danışman Dominic Cummings’in koronavirüs salgını sürecini iyi yönetemediğini düşündü. Ardından aralarında İçişleri Bakanı Priti Patel’in de olduğu Johnson’a yakın “kadın ittifak” Cain’e baskı yapmaya başladı. Bunun üzerine Cain’in istifa ettiği öne sürüldü.

Danışman istifası

Öte yandan, Johnson’a Cain’i terfi ettirmeyi öneren danışmanı Cummings de istifa ettiğini belirterek yıl başında görevinden ayrılacağını açıkladı. Symonds’ın başta Cummings olmak üzere danışman ekibinin “eğitimsiz” olmalarına rağmen Johnson’ın her politik kararında etkili olmalarından rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. Hükümete yakın kaynaklar, “Carrie Symonds bir ‘gölge başbakan’ gibi davranıyor ve şu ana kadarki İngiltere başbakanlarının eşleri arasında en nüfuz sahibi olanı” yorumunu yaptı. İktidar partisinin eski medya başkanı ve hayvan hakları savunucusu olan Symonds’ın geniş bir çevresi olduğu ve koronavirüs sürecinin yönetiminden, porsuk itlaflarını durdurmaya, hatta “abur cubur reklamlarının yasaklanmasına” kadar çeşitli sorunlara müdahale ettiği belirtiliyor.

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