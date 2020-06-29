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29.06.2020 - 17:36 | | AA

İngiltere'de günlük can kaybı 25'e indi

Ölü sayısının 43 bin 575'e çıktığı ülkede, koronavirüse yakalananların sayısı ise 815 artışla 311 bini geçti.

İngiltere'de günlük can kaybı 25'e indi

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 575'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 575'e çıktı.

Vaka sayısı ise 815 artarak 311 bin 965'e ulaştı.

Son 24 saatte 93 bin 881 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 290 bin 215 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada ise 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.

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