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27.07.2020 - 15:46 |

İngiltere’de ilk defa bir kedide koronavirüs tespit edildi

Laboratuvardaki test, evcil hayvanın İngiltere'de koronavirüse yakalanan ilk kedi olduğunu gösterdi. Yetkililer, kendinin bölgedeki diğer hayvanlara virüsü bulaştırdığına dair bir kanıt olmadığını söylüyor.

İngiltere’de ilk defa bir kedide koronavirüs tespit edildi

İngiltere’nin başkenti Londra'ya bağlı Weybridge’de bir laboratuvarda yapılan test sonucu bir kedide koronavirüs tespit edildi. Böylece bu kedi İngiltere’de koronavirüse yakalanan ilk evcil hayvan oldu.

22 Ağustos Çarşamba günü yapıldığı açıklanan testle ilgili olarak hükümet hayvanın sahiplerine ya da bölgede yaşayan diğer hayvanlara virüsü bulaştırdığına dair bir tespitin yapılmadığını aktardı.

Hükümette şef veteriner olarak görev yapan Christine Middlemiss, bunun çok nadir görülen bir vaka olduğunu, genelde hastalanan hayvanların semptom göstermediğini ve çok çabuk iyileştiğini aktardı.

Kaynak: BBC Türkçe

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