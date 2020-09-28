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28.09.2020 - 11:59 | | DHA

İngiltere'de karantina protestosuna polis müdahalesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da koronavirüs (Covid-19) karantinasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde polisin eylemcilere uyguladığı şiddet kameraya yansıdı.

İngiltere'de karantina protestosuna polis müdahalesi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda koronavirüs (Covid-19) karantinasına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Gösteride, katlanabilir sandalyenin üzerine çıkıp karantinayı protesto eden orta yaşlı bir göstericiye polis müdahalede bulundu. Polis yaşlı göstericiyi sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde sandalyeye oturan gösterici polis tarafından alıkonulmak istenirken, eylemci ve polis arasında arbede yaşandığı görüldü.

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Öte yandan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da dün protesto ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bu kabul edilemez. Tüm protestocuların hemen orayı terk etmeye davet ediyorum.

Kalabalık toplanmaların yasaklanmasının bir nedeni var. Şehrimizin güvenliğini riske atıyorsunuz. Polis memurlarına yönelik şiddete müsamaha gösterilmeyecek ve failler kanun karşısına çıkacak ifadelerini kullandı.

 

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