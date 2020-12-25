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25.12.2020 - 19:19 | | DHA

İngiltere'de kıyıya vuran dev ispermeçet balinaları paniğe neden oldu

İngiltere'nin Doğu Yorkshire sahiline yaralı halde vuran ve nesli tükenmekte olan 10 adet dev İspermeçet balinası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

İngiltere'de kıyıya vuran dev ispermeçet balinaları paniğe neden oldu

İngiltere'nin Doğu Yorkshire sahiline yaralı halde vuran ve nesli tükenmekte olan 10 İspermeçet balinası bölgede paniğe neden oldu. Halk arasında sperm balinası olarak bilinen 10 İspermeçet balığını fark eden kent sakinleri durumu, İngiltere Dalgıçlar Deniz Yaşamı Kurtarma (BDMLR) birimine bildirdi.

Bir çok kişi gördükleri dev balinalar karşısında şaşkın olduklarını ifade etti. Olay yerine gelen ekipler, yaralı halde olan İspermeçet türü dev balinalara tedavileri için müdahalede bulundu. 

UZUNLUĞU 20'ŞER METRE, AĞIRLIKLARI 80 TON

İngiltere Dalgıçlar Deniz Yaşamı Kurtarma Birimi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 20'şer metre uzunluğunda ve 80 ton ağırlığındaki balinaların, Tunstall yakınlarında mahsur kaldığını ve yaralı vaziyette ola 10 balinadan sonuncusunun da öldüğü belirtildi.

Yetkililer, balinaları kurtarma şartlarının zor olduğunu belirterek tedavi için güvenli ve etkili yöntemler olmadığını kaydetti. Balinaların normalde derin sularda yaşadıkları ve yiyecek aramak için sığ sahillere geldiği kaydedildi. 

 

İSPERMEÇET BALİNASI 

Sırtı koyu gri, mavimsi siyaha kadar değişir, karın kısmı beyazımsıdır. Beyni yaşayan memeliler arasındaki en büyük beyindir, sırt yüzgeci yerini belirsiz bir tümseğe bırakmıştır. 

Kuyruk yüzgeci geniştir (4.6 m.'ye kadar) ve dalarken suya vurulur. İspermeçet balinası dişli balinaların en büyüğüdür:

20 m'ye kadar olan boyu ve 80 tona kadar olan ağırlığıyla gerçek balinagiller (Balaenidae) ve çatalkuyruklu balinagillerin (Balaenopteridae) üyeleriyle büyüklük bakımından yarışır.

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