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20.08.2020 - 17:47 | | DHA

İngiltere'de maske tak uyarısına yumruklu yanıt

Başkent Londra'daki metro istasyonunda bir yolcu, istasyon görevlilerini uyaran bir kişi o sırada oradan geçen ve maske takmayan başka bir yolcu tarafından saldırıya uğradı.

İngiltere'de maske tak uyarısına yumruklu yanıt

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Clapham Metro İstasyonu'nda, William adlı bir yolcu maske takmayan istasyon görevlisiyle tartışmaya başladı.

William, o sırada oradan geçen ve maske takmayan diğer yolcuyu, "Sen de maske takmıyorsun" diye seslendi.

Maskesiz yolcu, "Bu seni ilgilendirmez" diyerek William'a sertçe yumruk atıp. William kanlar içinde kalıp bayılırken, yaşananlar arkadaşı tarafından görüntülendi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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