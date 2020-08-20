İngiltere'de maske tak uyarısına yumruklu yanıt

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Clapham Metro İstasyonu'nda, William adlı bir yolcu maske takmayan istasyon görevlisiyle tartışmaya başladı.

William, o sırada oradan geçen ve maske takmayan diğer yolcuyu, "Sen de maske takmıyorsun" diye seslendi.

Maskesiz yolcu, "Bu seni ilgilendirmez" diyerek William'a sertçe yumruk atıp. William kanlar içinde kalıp bayılırken, yaşananlar arkadaşı tarafından görüntülendi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.