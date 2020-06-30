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30.06.2020 - 14:27 |

İngiltere'de ölüm sayısı mevsim normallerine döndü

Dünya üzerinde koronavirüsün en çok can aldığı üçüncü ülke olan İngiltere'de, son veriler salgının etkisini yitirdiğini gösteriyor.

İngiltere'de ölüm sayısı mevsim normallerine döndü

İngiltere'de ölüm sayısının 19 Haziran'da başlayan haftada mevsim normallerine döndüğü bildirildi.

O hafta ülke çapında 10 bin 681 ölüm tespit edildiği, bu sayının beş yıllık ortalamanın altında olduğu kaydedildi.

Bu rakam sadece Covid-19 değil her tür ölüm nedenini kapsıyor.

19 Haziran haftasında toplam 849 Covid-19 kaynaklı can kaybı oldu. Bu, kısıtlamalar başladığından beri en düşük rakam.

Koronavirüs salgını nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden ölüm oranları bakımından İngiltere Avrupa'da İspanya ile G7 ülkeleri içinde de tek başına başı çekti.

Kaynak: BBC Türkçe

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