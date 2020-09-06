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06.09.2020 - 14:36 |

İngiltere'de peş peşe bıçaklı saldırılar

Birmingham'da gerçekleşen saldırıda bir kişi öldü, yedi yaralının ikisinin durumu ağır. Polis, tek bir şüpheliyi arıyor.

İngiltere'de peş peşe bıçaklı saldırılar

İngiltere'nin Birmingham kentinin merkezinde, gece saatlerinde bir kişinin öldüğü, yedi kişinin de yaralandığı bir dizi bıçaklı saldırının ardından, polis tek bir şüpheliyi arıyor.

Yaralılardan ikisinin durumun ağır olduğu belirtildi.

Polis yetkilisi Steve Graham, saldırıların "terör bağlantılı olduğuna dair, kesinlikle hiçbir işaret bulunmadığını" söylerken , cinayet soruşturması başlatıldı.

İngilterede peş peşe bıçaklı saldırılar


Olay yerindeki BBC Muhabiri Nick Clitheroe, olayların gece kulüpleri ve barların yoğun bulunduğu, Gay Village ve Çin Mahallesi'nin arasında gerçekleştiğini aktardı.

Clitheroe "İki büyük grup arasında büyük bir kavgayla başlayan olayda, bir noktada bıçaklar çekilmiş gibi görünüyor" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

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