MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İngiltere'de yeni koronavirüs tedavisi denemesi
ABONE OL
04.02.2021 - 14:10 |

İngiltere'de yeni koronavirüs tedavisi denemesi

İngiltere'de tedarik sürecinde sorun yaşanması olasılığına karşı, birinci ve ikinci dozlarda farklı Kovid-19 aşıların kullanıldığı bir deneme çalışması başlatıldı.

İngiltere'de yeni koronavirüs tedavisi denemesi

Uzmanlar, esnekliği artırabilecek bu yöntemin daha iyi koruma sağlama olasılığı olduğunu söylüyor.

Hükümet, en az yaza kadar mevcut aşılama yaklaşımında bir değişikliğin öngörülmediğini açıkladı.

Ortak Aşı Komisyonu'nun kararında bu aşamada BioNTech/Pfizer ya da Oxford-AstraZenaca aşısı yapılan kişilerin ikinci dozlarında da aynı aşının kullanılacağı belirtiliyor.

Ancak çok nadir durumlarda- stoklarda sadece aşılardan birinin bulunması veya ilk dozda hangi aşının kullanıldığının bilinmediği durumlarda- farklı bir aşının kullanılabileceği vurgulanıyor.

'BAŞKA AŞILARDA SONUÇ ALINDI'

Uzmanlar, daha önce bunun Ebola aşılarında denendiğine ve farklı dozların daha iyi koruma sağladığına dikkat çekiyor.

Ulusal Bağışıklık Programı Değerlendirme Konsorsiyunu'nca yürütülen Com-Cov adlı çalışma kapsamında, 50 yaşın üstü 800'ün üzerindeki gönüllüye 4-12 hafta aralıkla yapılacak ikinci dozda bu iki aşıdan biri kullanılacak.

Düzenleyici kurumun onay vermesi halinde çalışmaya başka aşılar da dahil edilebilecek.

Kaynak: BBC Türkçe

Demir keserken yüzü parçalandıOlay Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre; demir keserken spiral makinesinin taşının patlaması sonucu Ahmet Bolat isimli vatandaşın yüzü parçalandı. Hastaneye kaldırılan Bolat'ın sağlık durumunu doktoru açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitim öğretim yılında 250 tescil almayı hedefliyor

Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitim öğretim yılında 250 tescil almayı hedefliyor

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

Köpeğiyle evden çıktı bir daha dönmedi! Her yerde aranıyor

Köpeğiyle evden çıktı bir daha dönmedi! Her yerde aranıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet