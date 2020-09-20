MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İngiltere'den flaş corona kararı! Yasal zorunluluk olacak
ABONE OL
20.09.2020 - 01:56 | | AA

İngiltere'den flaş corona kararı! Yasal zorunluluk olacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yeni tip koronavirüs(Kovid-19) testi pozitif çıkanların kendilerini evinde izole etmelerinin "yasal bir zorunluluk" haline getirileceğini ve bu kurala uymayanlara 10 bin sterline kadar para cezasının verilebileceğini duyurdu.

İngiltere'den flaş corona kararı! Yasal zorunluluk olacak

Başbakan Boris Johnson, Kovid-19 vakalarındaki ciddi artış nedeniyle aldıkları yeni önlemleri görmezden gelenlerin çok sert cezalarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Alınan yeni önlemler kapsamında, test sonucu pozitif çıkanların 28 Eylül'den itibaren kendilerini evinde izole etmelerinin "yasal bir zorunluluk" olacağı ve kurallara uymayanlara 1000 sterlin (yaklaşık 9700 lira), ihlalin tekrarlanması durumunda ise 10 bin sterline kadar para cezası kesilebileceği açıklandı.

Hükümetten yapılan açıklamada ise, kendilerini izole etmek zorunda kalan ve evde çalışma imkanı olmayan düşük gelirlilere de 500 sterlin destek sağlanacağı bildirildi.

Son 4 ayın en yüksek vaka sayısı açıklanmıştı

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede önceki gün 4 bin 422 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanırken, son 4 ayın en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Northumberland, Kuzey ve Güney Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve Durham bölgelerinde artan vakalar nedeniyle cuma günü yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlamıştı.

Bu bölgelerde yaşayanların hane halkı dışındakilerle sosyalleşmesinin yasaklandığı, yiyecek sektörünün masada müşteri kabul edemeyeceği ve eğlence sektörü mekanlarının saat 22.00'den sonra kapalı olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller dolduAntalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine koştu. Sahillerdeki kalabalığın maske ve fiziki mesafe kuralına uymadıkları dikkati çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arkadaşının öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

Arkadaşının öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sıradaki Haber