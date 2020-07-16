MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İngiltere'den kritik iddia: Rus hackerlar aşı çalışmalarımıza sızıyor
ABONE OL
16.07.2020 - 16:54 | | DHA

İngiltere'den kritik iddia: Rus hackerlar aşı çalışmalarımıza sızıyor

Rus hacker grubu APT29’un, İngiltere’de yapılan koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarına ilişkin bilgileri ele geçirmeye çalıştığı iddia edildi.

İngiltere'den kritik iddia: Rus hackerlar aşı çalışmalarımıza sızıyor

İngiliz medyasının "son dakika" olarak duyurduğu haberinde, The Dukes ve Cozy Bear olarak da bilinen APT29 adındaki Rus istihbaratıyla ilişkili olduğuna inanılan Rus hacker grubunun, İngiltere’deki koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) söz konusu siber saldırıların doğrudan Rus istihbaratıyla ilişkili olduğunu öne sürdü.

“BU SALDIRILARI KINIYORUZ”

NCSC Direktörü Paul Chichester söz konusu siber saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayati önem taşıyan çalışmalara karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Müttefiklerimizle birlikte çalışan NCSC, en kritik varlıklarımızı korumaya kararlıdır ve şu anda en büyük önceliğimiz sağlık sektörünü korumaktır. Kuruluşları, ağlarını savunmaya yardımcı olmak için yayınladığımız tavsiyelere alışmaya teşvik edeceğiz” dedi.

“RUSLARIN HEDEFİ İNGİLERE, ABD VE KANADA”

Chichester, söz konusu saldırılarda İngiltere başta olmak üzere ABD ve Kanada’daki koronavirüs aşı çalışmalarının da hedef olduğunun altını çizdi. NSCS’den yapılan açıklamada, “2020 boyunca APT29, koronavirüs aşılarının geliştirilmesi ve test edilmesine ilişkin bilgileri çalmak amacıyla Kanada, ABD ve İngiltere’de, bu aşıları geliştirmek için çalışan çeşitli organizasyonları hedeflemiştir” denildi.

“BİLGİSAYAR KORSANLARI 2019 GENEL SEÇİMLERİNİ DE HEDEF ALDI”

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, söz konusu Rus bilgisayar korsanlarının 2019 Genel Seçimlerini de hedef aldığını belirtti. Raab, “Kapsamlı analize dayanarak hükümet, Rus ‘aktörlerin’ 2019 Genel Seçimi’ne yasa dışı olarak edinilen ve sızdırılan hükümet belgelerinin çevrimiçi amplifikasyon yoluyla müdahale etmeye çalıştıkları neredeyse kesin olduğu sonucuna varmıştır. İngiltere-ABD Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin hassas hükümet belgeleri, 2019 Genel Seçimi’nden önce yasa dışı olarak alındı ve sosyal medya platformu Reddit aracılığıyla çevrimiçi olarak dağıtıldı” dedi. Raab, söz konusu müdahaleye ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığının altını çizdi.

Deniz Yücel'in cezası belli oldu!Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zonguldak'ta düğünde takılar, gelin ve damadın maketlerine takıldı

Zonguldak'ta düğünde takılar, gelin ve damadın maketlerine takıldı

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

Yarın satışa çıkıyor! 17 Temmuz BİM aktüel kataloğu! & BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Yarın satışa çıkıyor! 17 Temmuz BİM aktüel kataloğu! & BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Sıradaki Haber