İngiltere’nin kuzeyine yeni kısıtlamalar getirildi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Perşembe gecesi Twitter üzerinden yeni kısıtlamaların Greater Manchester bölgesi ile East Lancashire, West Yorkshire ve Leicester bölgelerinin bazı kesimlerini kapsadığını duyurdu.

Bakan’ın açıklamasını yeni kurallar yürürlüğe girmeden iki saat önce yapması eleştirildi.

Gece yarısı yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında farklı hanelerden insanların birbirlerini evlerinde ya da bahçelerinde ziyaret etmeleri yasaklandı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bulaşmanın çoğunlukla ev ziyaretleri ve insanların akraba ve arkadaşlarını ziyaret etmeleri nedeniyle medyana geldiğini” söyledi.

Kısıtlamalar kapsamında iki farklı haneden insanların pub ve restoranlarda bir araya gelmeleri de mümkün olmayacak ancak aynı haneden insanlar birlikte bu mekanlara gidebilecek.

Bakan Hancock, kısıtlamların Kurban Bayramı nedeniyle mi getirildiği sorusuna, “Hayır. Bu bölgelerdeki Müslüman camianın acısını paylaşıyorum çünkü Kurban Bayramı kutlamalarının onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyorum” dedi.

Hancock, kutlamaları güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için çok çalıştıklarını söylediği Müslüman liderler ve imamlara da teşekkür etti.

Kaynak: BBC Türkçe