MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İngiltere'yi panikleten ses! Nedeni sonra anlaşıldı
ABONE OL
12.01.2021 - 18:20 | | İHA

İngiltere'yi panikleten ses! Nedeni sonra anlaşıldı

İngiltere’de Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait savaş uçağının sivil bir uçağa eşlik ettiği sırada ses duvarını aşarak sonik patlama yapması başkent Londra’da ve çevre kentlerde paniğe neden oldu.

İngiltere’ye Almanya’dan gelen özel bir uçağın kule ile bağlantısının kesilmesi üzerine Lincolnshire'daki Coningsby'den kalkan Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait 2 Typhoon tipi savaş uçağı havalandı. Savaş uçakları, kule ile bağlantısı kesilen uçağa başkent Londra’daki Stansted Havaalanı'na kadar eşlik etti.

Savaş uçakları, uçağın yanına gitmek üzere havalandıkları sırada ses bariyerini aşarak, sonik patlama yaptı. Patlama sesi başkent ve Cambridge’te duyulması üzerine paniğe neden oldu.

RAF Sözcüsü olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “RAF, Quick Reaction Alert Typhoon uçağının bu öğleden sonra RAF Coningsby'den, iletişimi kaybeden bir sivil uçağı durdurmak için havalandı” dedi.

Savaş uçaklarına operasyonel nedenlerden dolayı süpersonik hızda geçiş yapma yetkisi verildiği belirtildi.

Essex'ten Javelin Sam isimli bir vatandaş ise, sosyal medya üzerinden sonik patlamanın ne kadar gürültülü olduğunu gösteren kapı ziline ait kamera kaydını paylaştı.

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    12 gündür kayıptı! Elif'ten güzel haber

    12 gündür kayıptı! Elif'ten güzel haber

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    AVM'ler kapalı mı? Hafta içi AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık, hafta sonu AVM'ler açık mı?

    AVM'ler kapalı mı? Hafta içi AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık, hafta sonu AVM'ler açık mı?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet