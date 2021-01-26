İntikam peşinde

ABD eski başkanı Donald Trump’ın kendisine ihanet ettiğine inandığı Cumhuriyetçilerden ‘intikam almayı planladığı’ iddia edildi. Washington Post’un haberine göre Trump, golf oynarken yanındakilerle ‘kendisine ihanet eden Cumhuriyetçilerden nasıl intikam alabileceğini’ konuştu. Trump’ın hedefindeki Cumhuriyetçiler arasında partinin Temsilciler Meclisi’ndeki 3 numarası Liz Cheney, Georgia Valisi Brian Kemp ve kendisini Kapitol saldırısını teşvik etmekle suçlayanlar ve ‘seçimlerde hile yapıldığını’ kabullenmeyenler bulunuyor. Seçim sürecinde Trump ile partisi arasında gerginlik yaşanmış, Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen çok sayıda ismi Trump’ın kanıtlanamayan seçimde hile iddialarından rahatsız olduklarını açık bir şekilde dile getirmişti. Bunun üzerine Trump ve ailesi, Cumhuriyetçi Parti içindeki isimlere sert bir şekilde tepki göstermişti.

Öte yandan New York Times muhabiri Maggie Haberman da, Trump’ın ‘hem parti kurma hem de ön seçimlere girme tehditi anlamsız olduğu sonucuna vararak’ yeni bir parti kurma düşüncesinden vazgeçtiğini aktardı. CNN’de yer alan haberde, Trump’ı seçim süreci boyunca yakından takip eden deneyimli gazeteci Jim Acosta, “Onu hiç bu kadar yalnız görmemiştim” ifadesini kullandı. Trump’ın görevi devrettikten sonra yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilmişti. ABD basınındaki haberler, Trump’ın yeni parti kurmak yerine Cumhuriyetçi Parti içinde mücadeleye girişeceği yönünde.

‘Hızlı ama adil’

ABD Senatosu’nda Çoğunluk Lideri Chuck Schumer eski Trump’ın yargılanmasının ‘adil ama hızlı olacağını’ belirtti. Sürecin fazla zaman almaması gerektiğini belirten Schumer, “Yapacak çok fazla işimiz var” ifadesini kullandı. Cumhuriyetçi Parti içinde senatörlerin ne yönde oy kullanacağı da merak konusu. Mitt Romney, Trump’a yönelik azil kararına destek verse de Senato’daki yargılamada ne yönde oy kullanacağını belirtmedi. Romney, sunulacak delillere göre oy kullanacağını söyledi. Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise Senato’daki yargılamaya karşı çıkan isimler arasında yer aldı. Öte yandan, Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da Rubio gibi Senato’daki yargılamaya karşı çıkıyor. Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın ise Temsilciler Meclisi’nin Trump’la ilgili aldığı ikinci azil kararını memnuniyetle karşıladığı Amerikan medyasına yansımıştı. Trump’ın suçlu bulunması için Cumhuriyetçiler arasından 17 senatörün de Trump aleyhine oy kullanması gerekecek. Cumhuriyetçi bazı isimlerin Trump’a karşı oy kullanması beklense de bunun Trump’ı azletmek için gereken 3’te 2’lik çoğunluğa yeteceği düşünülmüyor.

Fauci: Ölüm tehditleri aldım

Eski ABD başkanı Donald Trump ile birçok kez ters düşen ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, birçok kez ölüm tehdidi aldığını, hatta bir keresinde kendisine şarbon veya risin olduğundan şüphelendiği içi toz dolu bir zarf gönderildiğini açıkladı. Fauci, hafta sonu New York Times muhabirine verdiği röportajda, geçen yıl 28 Mart’ta Kovid-19 ile mücadele görevini üstlendikten sonra, Beyaz Saray toplantılarında ve basın açıklamalarında yer aldıktan sonra ölüm tehditlerinin başladığını ifade etti.