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21.12.2020 - 00:28 | | AA

Irak: ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda 8 füze kullanıldı

Irak hükümeti, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda 8 füzenin kullanıldığını bildirdi.

Irak: ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda 8 füze kullanıldı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye (ABD Büyükelçiliği) 8 füzeyle saldırı düzenlendiği, bunların büyük bölümünün bölge içerisindeki yerleşim yerlerine düştüğü ifade edildi. 

Açıklamada, füzelerden birinin Yeşil Bölge'de bir kontrol noktasına isabet ettiği ve orada görevli bir askerin yaralandığı kaydedildi. 

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise saldırı doğrulandı, atılan füzelerin büyükelçilikteki hava savunma sistemi tarafından imha edildiği vurgulandı. 

Başbakanlık Askeri Sözcüsü Yahya Resul, yabancı misyon temsilciliklerine yapılan saldırıların olumsuz mesajlar içerdiğini, buraların güvenliğini sağlamada ısrarcı olduklarını ifade etti. 

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine akşam füze saldırısı düzenlenmişti.

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