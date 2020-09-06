Irak Hakkında Bilgiler; Irak Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Irak Mezopotamya bölgesinde bulunan ülkelerden bir tanesidir. Resmi adıyla Irak Cumhuriyeti olarak bilinen Irak Batı Asya ülkesi olarak kabul edilir. Ülkenin kuzeyinde Türkiye, doğusunda İran, güneydoğusunda Kuveyt, güneyinde Suudi Arabistan, güneybatısında Ürdün ve batısında Suriye bulunmaktadır. Irak birçok medeniyete komşu olmasından dolayı önemli coğrafyalardan biri olarak kabul edilir.



Irak Hakkında Bilgiler



Irak resmi adıyla Irak Cumhuriyeti, Batı Avrupa ülkelerinden yani Mezopotamya ülkelerinden biridir. Çevresinde bulunan komşuları oldukça önemli ülkelerdir. Türkiye, Iran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye gibi ülkelerle sınır komşusudur. Bu sebeple coğrafi konum itibariyle dünya üzerinde bulunan en önemli ülkelerden biri olarak kabul edilir. Irağın başkenti ve en büyük şehri Bağdat'tır.

Irak Ortadoğu'da bulunan en stratejik bölgelerden bir tanesidir.



Sahip olduğu petrol rezervleri sayesinde bölgenin en önemli ülkeleri arasında yer alır. Irak savaştan önce Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra dünyanın en büyük 3. Petrol rezervine sahip ülke olarak bilinmektedir. Amerika ile yaşanan savaştan sonra Petrol üretiminde düşüşler meydana gelmiştir. Ancak rezerv olarak halen yerini korumaktadır.



Soğuk Savaş sonrası Ortadoğu'da Amerika etkisinin görülmeye başlaması ile Irak tarihi savaş sonucunda değişmeye başlamıştır. Bölgede yaşanan işgaller, bölgenin gerilemesine sebep olmuştur. Şu anda Irak Cumhuriyeti olarak anılan ülke toparlanmaya ve hızla gelişmeye çalışmaktadır.





Irak Bayrağının Anlamı



Her bağımsız ülkenin kendine ait ve kendi simgeleri ile bezenmiş bayrakları bulunur. Irak bayrağı da geleneksel Arap ulusal renklerinden oluşmaktadır. Yemen, Mısır, Sudan, Suriye, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkelerinin bayraklarında olduğu gibi Irak Bayrağı'nda da kırmızı beyaz ve siyah renkler kullanılmaktadır. Kırmızı renk hanedanlığı, siyah renk Abbasiler'i ve Arapları simgelemektedir. Bayrağın üzerinde Allahu Ekber yazısı bayrağın beyaz renkli zeminine yeşil renkli yazılmıştır. Bu da Irak halkını temsil etmektedir.



Irak 2020 Nüfusu



Irak birçok farklı kültürü bir arada bulundurmaktadır. Demografik yapısı konusunda farklı mezheplerden insanları bir arada tutan Irak nüfusu 2014 yılında 36.004.552 kişi olarak belirlenmiştir. Nüfusun hızla artmaya devam ettiği Irak'ta nüfus 40 milyona kadar yaklaşmıştır.



Nüfusun %55 60'ı Şii Müslüman, %37 - 40 arası Sünni Müslüman, %2 3 Hristiyan olarak dinsel nüfusa ayrılmıştır. Irak nüfusu etnik olarak ise : %51- 54 arası Şii Arap, %20- 21 arası Sünni Arap, - 20 arası Kürt, %8- 9 arası Türkmen, %2- 3 olarak Hristiyan nüfusa ayrılmıştır.



Irak Başkenti



Irak başkenti Bağdat olan bir ülkedir. Bağdat aynı zamanda Irak’ın en büyük şehridir. Ayrıca Irak Cumhuriyeti’nin 19 tane şehri daha vardır. Irak Cumhuriyeti 19 ilden oluşur; Bağdat, Selahattin, Diyala, Vasit, Maysan, Basra, Zikar, Mutanna, Kadisiye, Babil, Kerbela, Necef, Anbar, Nineve, Duhok, Erbil, Kerkük, Süleymaniye, Halepçe illerinden oluşmaktadır.



Irak Para Birimi



Her bağımsız ülkenin kendine ait bir para birimi bulunmaktadır. Irak para birimi de Dinar olarak geçmektedir. Dinar Türk Lirası karşısında değeri 1 TL = 173 Irak Dinarına denk gelmektedir.