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23.02.2021 - 20:52 | | AA

Irak Hükümeti'nden Yeşil Bölge'ye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

Irak Kültür ve Turizm Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Hasan Nazım, hükümet binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye dün yapılan roket saldırısını "faydasızca eylem" şeklinde nitelendirerek, hükümete roket saldırılarıyla baskı yapılamayacağını söyledi.

Irak Hükümeti'nden Yeşil Bölge'ye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

 

Nazım, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye yönelik dün yapılan roket saldırısına değinen Nazım, "Vatandaşın güvenliğini hedef alan ve 'faydasızca eylem' olan rastgele roketler zaman zaman Bağdat semalarında uçuyor. Hiç kimse roketlerle hükümete baskı yapamaz. Güvenlik mekanizmasından sadece hükümet sorumludur. Güçlü veya zayıf hiçbir devlet ve hükümet egemenliğini müzakere konusu edemez. Herkes kanun önünde eşittir." dedi. 

Nazım, saldırıların kimin tarafından düzenlendiğine dair ise bilgi vermekten kaçındı. 

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francisco'nun Irak'a yapacağı ziyaretin hazırlıklarının sürdürüldüğünü kaydeden Nazım, bu ziyareti "her anlamda tarihi" olarak nitelendirdi. Nazım, "Böyle bir ziyaret bir daha önümüzdeki yüz yıl içerisinde gerçekleşmeyecek niteliktedir." değerlendirmesini yaptı. 

2021 BÜTÇE DÜĞÜMÜ 

Bağdat ve Erbil arasında 2021 yılı mali bütçe anlaşmazlığı sorusuna Nazım, şu yanıtı verdi: 

"2021 bütçesi konusundaki düğüm, bölgesel yönetimin payı. Diğer tüm alanlarda anlaşma sağlandı. Kürt heyetiyle de üst düzey müzakereler yapıldı ancak bütçenin meclisten geçmesi için tüm tarafların anlaşması lazım." 

Irak merkezi yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında bütçe anlaşmazlığı sürüyor. Kürt partileri, yüzde 12,67 olarak belirlenen IKBY bütçesini az bulmakla birlikte ihraç edilen tüm petrol gelirlerinin merkeze teslim edilmesini istemiyor. Bağdat'taki Şii siyasi taraflar ise aksi yönde ısrar ediyor. Yarın Bağdat'a gelmesi beklenen IKBY bütçe heyetinin bu ziyareti iptal ettiği belirtildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepkiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamalarında CHP'yi eleştirerek "Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar, bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım." ifadelerini kullandı. Yunanistan ile görüşmelere ilişkin bilgi veren Çelik, "Türkiye Cumhuriyetini köşeye sıkıştırmak ya da zarar vermek için başkalarıyla kurduğunuz ittifakların, hiçbir işe yaramayacağını biz biliyoruz siz de biliyorsunuz. Sonuçta yapacağınız en sağlıklı şey, oturup Türkiye Cumhuriyeti ile kazan kazan temelinde bir anlaşmaya varmaktır." sözlerine yer verdi.
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