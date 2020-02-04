MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Irak ile ABD arasında sıcak gelişme
ABONE OL
04.02.2020 - 21:17 | | AA

Irak ile ABD arasında sıcak gelişme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, geçen ay ABD-İran arasında Irak'ta yaşanan gerginliklerin ardından ilk kez üst düzey askeri yetkililerden ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie ile bir araya geldi.

Irak ile ABD arasında sıcak gelişme

 

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Abdulmehdi, başkent Bağdat'taki konutunda CENTCOM Komutanı General McKenzie ve beraberindeki askeri heyeti kabul etti.

İran ile ABD arasında Irak'ta yaşanan gerginliklerin üzerinden bir ay geçmesinin ardından yapılan görüşmede, "terörle mücadele ve yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması" konusu ele alındı.

Açıklamada Abdulmehdi'nin, iki ülke arasındaki dost ilişkiler, terörle mücadeledeki dayanışma ve Irak'ın çatışma sahasına dönüştürülmemesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Abdulmehdi, Irak Meclisi'nin 5 Ocak'ta aldığı "yabancı güçlerin varlığının sonlandırılması" kararına da değinerek, bu kararın ülkenin istikrar ve güvenliğinin korumasının yanı sıra halkın taleplerini karşılama amacını taşıdığını kaydetti.

Irak'taki ABD-İran'ın gerginliği

ABD, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in konvoyuna hava saldırısı düzenleyerek iki komutanı öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıya karşılık 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı, İran’ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki El-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini ancak can kaybı olmadığını bildirmişti.

Çığın altında kalan minibüsteki 5 kişi sağ kurtarıldıVan-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, diğer şahısları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çığın altından kurtulan kepçe operatörü anlattı: 19 tonluk aracı fırlattı

Çığın altından kurtulan kepçe operatörü anlattı: 19 tonluk aracı fırlattı

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

Sıradaki Haber