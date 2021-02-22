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22.02.2021 - 20:57 | | AA

Irak: Yeşil Bölge'ye yönelik roket saldırısını kontrol dışı gruplar düzenledi

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye düzenlenen roketli saldırının "kontrol dışı güçler" tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Irak: Yeşil Bölge'ye yönelik roket saldırısını kontrol dışı gruplar düzenledi

 

Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Yeşil Bölge'ye düzenlenen saldırıdaki roketlerin Bağdat'ın Karrada bölgesinden atıldığını belirtti. 

Hafaci, "Yeşil Bölge'ye yönelik roket saldırısını kontrol dışı gruplar düzenledi." dedi. 

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, saldırı nedeniyle Yeşil Bölge'de bulunan araçların zarar gördüğü dikkati çekti. 

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamada, Yeşil Bölge'ye 2 roketle saldırı düzenlendiği, olayda herhangi bir zayiatın olmadığı bildirilmişti. 

Karrada bölgesinde, İran'a yakın Şii grupların bürolarının bulunduğu biliniyor. Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçiliği de sık sık roketli saldırılara maruz kalıyor. Bu saldırıların İran'a yakın milis gruplarca yapıldığı iddia ediliyor. 

Şii milis liderleri de ABD'nin Irak'taki askeri varlığına karşı açıklamalarda bulunuyor.

 

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