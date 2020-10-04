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04.10.2020 - 15:19 | | AA

Irak'Ä±n Süleymaniye kentinde silah deposunda patlama

Irak'Ä±n SÃ¼leymaniye kentinde PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± bir silah deposunda patlama meydana geldiÄŸi bildirildi.Â

Irak'Ä±n Süleymaniye kentinde silah deposunda patlama

KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi'nin (KYB) resmi internet sitesi Pukmedia'da yayÄ±nlanan habere gÃ¶re, SÃ¼leymaniye'nin Tasluca bÃ¶lgesinde 70'inci PeÅŸmerge TugayÄ±'na ait bir silah deposunda patlama gerÃ§ekleÅŸti.

70'inci PeÅŸmerge TugayÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ahmed Latif, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sabah saatlerinde yaÅŸanan patlama nedeniyle silah deposunda bÃ¼yÃ¼k hasar oluÅŸtuÄŸunu ve devam eden yangÄ±n nedeniyle patlamanÄ±n sebebinin henÃ¼z bilinmediÄŸini sÃ¶yledi.

YangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme faaliyetlerinin devam ettiÄŸini belirten Latif, olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydetti.

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Ekipler hayvan hakkÄ± ihlallerine karÅŸÄ± sahadaÄ°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca 81 ilde çevre ve hayvanlara karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlara müdahale için oluÅŸturulan Çevre, DoÄŸa ve HayvanlarÄ± Koruma Büro AmirliÄŸi'nde görevli ekipler, 'HAYDÄ°' (Hayvan Durum Ä°zleme) uygulamasÄ± üzerinden gelen ÅŸikayetlere anÄ±nda müdahale ediyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kiÅŸinin indirdiÄŸi 'HAYDÄ°' uygulamasÄ± ile 1649 ihbara müdahale edildi.
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