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24.06.2020 - 22:06 | | İHA

Irak'ta 1 günde en yüksek corona virüs vaka sayısı!

Irak'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 200 vaka kaydedildi. Bu sayısının bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

Irak'ta 1 günde en yüksek corona virüs vaka sayısı!

Son haftalarda yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının ciddi oranda artışa geçtiği Irak'ta salgın etkisini sürdürüyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte başkent Bağdat başta olmak üzere Necef, Süleymaniye, Erbil, Kerbela, Kerkük, Diyale, Vasıt, Basra, Misan, Babil, Divaniye, Zikar, Anbar, Selahattin ve Müsenna illerinde toplam 2 bin 200 vaka tespit edildiğini duyurdu. İlk vakanın Şubat ayında görüldüğü ülkede toplam vaka sayısının 36 bin 702'ye yükseldiği belirtildi.

Irak'ta virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı bin 61 olarak açıklanırken, son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi. Toplam bin 330 kişi hayatını kaybettiği Irak'ta bazı illerde kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanırken bazı illerde ise kısmi yasak uygulanıyor.

Sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybettiKaraman'ın Ayrancı ilçesinde sulama kanalının yanında oynayan Mahmut Atmaca (8) ile ağabeyi Enes (11) sulama kanalına düştü. Akıntıyla birlikte gözden kaybolan çocuklardan Mahmut Atmacanın cansız bedeni 2 kilometre, ağabeyi Enes Atmaca'nın cesedi ise 20 kilometre uzaklıkta AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.
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