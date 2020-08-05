Irak'ta corona virüs kaynaklı ölümler artıyor

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 77 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 5 bin 94'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, 2 bin 834 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının da 137 bin 556'ya çıktığı belirtildi.
Bakanlık, ayrıca, virüse yakalananlardan 2 bin 339 kişinin daha iyileşmesiyle toplam 98 bin 442 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktardı.
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırısından son anda kurtulduAfyonkarahisar’da mal paylaşımı yüzünden sinirlenen küçük kardeş, babasının birlikte kaldığı ağabeyinin evine silahlı saldırı girişiminde bulundu. Aile üyelerinin zor sakinleştirip elindeki pompalı tüfeği güçlükle aldığı şahıs, öfkesini ağabeyinin otomobilinden alarak aracı tekmeleyip, zarar verdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği olayda evin önünde bulunan 15 yaşındaki küçük kız çocuğu ise kaçarak canını kurtardı.