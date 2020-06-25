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25.06.2020 - 18:17 | | AA

Irak'ta corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1437'ye yükseldi

Irak'ta yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 1437'ye çıktı.

Irak'ta corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1437'ye yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 107 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 437 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 1437'ye, vaka sayısının 39 bin 139’a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşen sayısının da 18 bin 51 olduğunu aktardı.

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