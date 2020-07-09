Irak'ta covid-19 nedeniyle bir günde 103 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 103 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 2 bin 882'ye ulaştığı bildirildi.
Ülkede 2 bin 170 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 69 bin 612'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 39 bin 502 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Türkiye ve DSÖ anlaştıSağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası Bakan Koca ve Kluge açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz. İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi çok yakında açılacak' ifadelerine yer verdi.