MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Irak'ta covid-19 nedeniyle bir günde 103 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
09.07.2020 - 19:33 | | AA

Irak'ta covid-19 nedeniyle bir günde 103 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle son 24 saatte 103 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 170 kişi enfekte oldu.

Irak'ta covid-19 nedeniyle bir günde 103 kişi hayatını kaybetti

 

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 103 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 2 bin 882'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede 2 bin 170 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 69 bin 612'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 39 bin 502 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Türkiye ve DSÖ anlaştıSağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası Bakan Koca ve Kluge açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz. İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi çok yakında açılacak' ifadelerine yer verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (9 Temmuz) Kandilli - AFAD son depremler listesi açıklanıyor

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (9 Temmuz) Kandilli - AFAD son depremler listesi açıklanıyor

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? - 10 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? - 10 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

Sıradaki Haber