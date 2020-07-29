MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Irak'ta korkutan corona virüs rekoru!
ABONE OL
29.07.2020 - 21:19 | | İHA

Irak'ta korkutan corona virüs rekoru!

Irak'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 968 vaka kaydedildi. Bu sayının ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

Irak'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 2 bin 968 vaka tespit edildiği, 2 bin 399 kişinin iyileştiği ve 68 kişinin ise virüse yenik düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede salgının baş göstermesinden bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşılırken, toplam vaka sayısı 118 bin 300'e yükseldi.

Son verilerle birlikte Irak'ta virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı 83 bin 461'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 603'e ulaştı. Ülke genelinde 30 bin 236 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Irak’ta bir günde rekor sayıda Covid-19 vakası kaydedildiIrak'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 968 vaka kaydedildi. Bu sayının ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı (29 Temmuz) - 998. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı (29 Temmuz) - 998. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Son dakika: Manisa'da korkutan orman yangını

Son dakika: Manisa'da korkutan orman yangını

Sıradaki Haber