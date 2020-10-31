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31.10.2020 - 01:41 | | AA

Irak'ta Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi

Irak'ın Halepçe kentinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması protesto edildi.

Irak'ta Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi

Kent meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını kınamak için protesto gösterisi düzenledi. 

Fransa karşıtı sloganların atıldığı gösteri sırasında, "Fransız halkı, Macron'un İslam aleminin Hazretine hakaret etmesini önleyin" ve "Hazreti Muhammed'i seviyoruz" yazılı pankartlar taşındı. 

Kaymakamlık binasına kadar devam eden yürüyüş, barışçıl bir şekilde sona erdi. 

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı. 

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti. 

 

Enkaz altındaki Buse kurtarıldı!Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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