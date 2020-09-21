Irak'ta ölü sayısı artmaya devam ediyor

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde salgında 64 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 438 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 555'e, vaka sayısı da 319 bin 35'e çıktı.
Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 4 bin 522 artışla 253 bin 591'e ulaştı.
Niğde'de 5.1 büyüklüğünde depremAFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ''Şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yok'' açıklamasında bulundu. AFAD, Niğde'de herhangi bir olumsuzluk olmadığına dair açıklama yaptı. Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, "Bize herhangi bir şey ulaşmadı. Sorup öğrenmeye çalışıyorum" dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyük deprem değil ama kırsal kesimdeki yapılarda bazı hasarlar olabilir." ifadelerini kullandı.