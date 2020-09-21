Irak'ta ölü sayısı artmaya devam ediyor

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde salgında 64 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 438 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 555'e, vaka sayısı da 319 bin 35'e çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 4 bin 522 artışla 253 bin 591'e ulaştı.