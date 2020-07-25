MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Irak'ta son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
25.07.2020 - 18:23 | | AA

Irak'ta son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle son 24 saatte 72 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 862 yeni vaka tespit edildi.

Irak'ta son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti

 

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 72 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybının 4 bin 284'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 862 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 107 bin 573'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının 73 bin 317'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Bugünkü vaka sayısının, ülkede virüsün görüldüğü şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Daha önce günlük en yüksek vaka sayısı 10 Temmuz'da 2 bin 848 olarak kaydedilmişti.

Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3 futbol sahası uzunluğunda! İstanbul Boğazı'ndan geçti

3 futbol sahası uzunluğunda! İstanbul Boğazı'ndan geçti

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Türk denizci sonunda evine döndü

Türk denizci sonunda evine döndü

YKS sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM'den son açıklamalar...

YKS sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM'den son açıklamalar...

Sıradaki Haber