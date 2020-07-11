Irak'ta son 24 saatte corona virüsten 95 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 95 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 55'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede 2 bin 734 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 75 bin 194'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 43 bin 79 olduğu bilgisi paylaşıldı.