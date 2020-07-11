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11.07.2020 - 18:58 | | AA

Irak'ta son 24 saatte corona virüsten 95 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 95 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 734 kişi enfekte oldu.

Irak'ta son 24 saatte corona virüsten 95 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 95 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 55'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede 2 bin 734 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 75 bin 194'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 43 bin 79 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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