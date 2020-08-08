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08.08.2020 - 19:12 | | İHA

Irak'ta yeni corona virüs kararı! 15 Ağustos'a kadar devam edecek

Irak’ta corona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kısmi olarak 15 Ağustos’a kadar devam edecek.

Irak'ta yeni corona virüs kararı! 15 Ağustos'a kadar devam edecek

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) haricinde ülke genelinde uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının kısmi olarak 15 Ağustos’a kadar uzatıldığı duyuruldu. Kurul, ülkede Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtirken, devlet dairelerinin ise yüzde 25 kapasite ile çalışacağını açıkladı.

Öte yandan Irak’ta toplam vaka sayısı 144 bin 64’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 236’ya ulaştı. Ülkede 103 bin 197 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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