Irak’tan DAEŞ’e önemli darbe

Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DAEŞ’in sözde valisine yönelik güvenlik güçlerince, özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti, ancak bu operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermedi. Başbakan Kazımi, sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak, “DAEŞ çetelerine karşı sarsıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik” ifadesini kullandı.