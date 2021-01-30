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30.01.2021 - 07:00 |

Irak’tan DAEŞ’e önemli darbe

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DAEŞ’in sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi’nin öldürüldüğünü bildirdi.

Irak’tan DAEŞ’e önemli darbe

Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DAEŞ’in sözde valisine yönelik güvenlik güçlerince, özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti, ancak bu operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermedi. Başbakan Kazımi, sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak, “DAEŞ çetelerine karşı sarsıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik” ifadesini kullandı.

Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
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