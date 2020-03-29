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29.03.2020 - 19:07 | | AA

İran, ABD'yi 'ekonomi ve sağlık terörü' uygulamakla suçladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Washington yönetimini, ülkesine yönelik ekonomi ve sağlık alanlarında terör uygulamakla suçladı.

İran, ABD'yi 'ekonomi ve sağlık terörü' uygulamakla suçladı

 

Zarif, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılırken ABD, sabotaj ve cinayetlerinde ileri giderek İranlılar aleyhine ekonomi ve sağlık terörü uygulamaya başladı." ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin bu uygulamasına savaş meydanında bile izin verilmeyeceğine vurgu yapan Zarif, uluslararası topluma seslendi.

Zarif, "Savaş suçlarına yardım etmeyi bırakın, ABD'nin kanunsuz ve ahlak dışı yaptırımlarına uymaya son verin." çağrısında bulundu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

Ülkede can kaybı 2 bin 640'a, vaka sayısı 38 bin 309'a ulaştı.

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