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05.06.2020 - 14:11 | | AA

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, ABD'li yetkiliyle görüştüğü doğrulandı

İran, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in tutuklu takası için ABD'nin Eski New Mexico Eyaleti Valisi Bill Richardson ile görüştüğünü doğruladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, ABD'li yetkiliyle görüştüğü doğrulandı

Ülkenin resmi gazetesi "İran"a konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile ABD'nin Eski New Mexico Eyaleti Valisi Bill Richardson'ın birkaç ay önce tutuklu takası için görüştüklerini teyit etti.

Musevi, ABD'de ve onun müttefiği ülkelerde tutuklu bulunan İranlıların serbest bırakılması için ortaya konulan insani çabalara olumlu cevap verdiklerini ve bunları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve ardından serbest bırakılan İranlı bilim insanı Sirus Asgari 3 Haziran Çarşamba günü ülkesine dönmüştü.

Ardından 683 gün İran'da cezaevinde kalan eski Deniz Kuvvetlerinde görevli ABD askeri Michael White dün serbest bırakılmıştı. White'ın serbest bırakılmasıyla, yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla 16 aydır ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin de salıverildiği açıklanmıştı.

Dışişleri Bakanı Zarif, bu uygulamanın sadece bazı kişiler için değil tüm tutuklular için geçerli olabileceğini belirterek, ABD ve onun müttefiği ülkelerde tutuklu bulunan tüm İranlıların evlerine dönmesi gerektiğini savunmuştu.

ABD'nin Eski New Mexico Eyaleti Valisi Bill Richardson ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklu takası için Zarif ile görüştükleri bilgisini paylaşmıştı.

 

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