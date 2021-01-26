26.01.2021 - 07:00 |
İran Endonezya’dan şeffaflık istedi
İran, geçtiğimiz günlerde Endonezya karasularında el konulan “Horse” adlı gemisi hakkında Cakarta hükümetinden ‘şeffaflık’ talep etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Endonezya hükümetinden daha fazla bilgi sunulmasını istediklerini belirterek “Olayı daha şeffaf ve net olarak bilmek istiyoruz” dedi. Hatibzade, İran’ın 4 Ocak’ta alıkoyduğu Güney Kore gemisindeki mürettebatın bir kısmının Endonezyalı olması nedeniyle olayın misilleme olabileceği iddiasına da “Bu konuda bir fikrim yok” diye yanıt verdi. İran ve Panama bandıralı 2 tankere, Endonezya sahil güvenlik ekiplerince el konulmuştu.
Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.