17.05.2020 - 12:39 | | AA
İran, Esad'ın gitmesi üzerine Rusya'yla anlaştıkları iddiasını yalanladı
İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya ve İran'ın Suriye rejimi lideri Beşşar Esad'ı yönetimden uzaklaştırma kararı aldıkları iddiasını yalanladı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Abdullahiyan, Esad'ı Suriye'nin kanuni lideri olarak nitelendirerek, "İran ve Rusya'nın onun (Esad) istifası üzerine anlaştıkları söylentileri büyük yalan, ABD ve Siyonist medyanın oyunudur." ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, geçen hafta, Astana süreci ülkelerinin Suriye devletinin geleceğiyle ilgili karar aldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.
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