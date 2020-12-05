İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mevlaverdi'ye casusluktan hapis cezası

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, eski Cumhurbaşkanı Mevlaverdi, yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

Mahkeme, Mevlaverdi hakkında, "ulusal güvenliği bozmak hedefiyle gizli belgeleri paylaşmak" suçundan 2 yıl, "rejime karşı propaganda faaliyeti" suçundan ise 6 ay hapis cezası kararı verdi.

Mevlaverdi, karar sonrası yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının kesin olmadığını ve karara 20 gün içinde itiraz edeceğini belirtti.

İran'da 2013-2017 arasında Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevinde bulunan Şehindoht Mevlaverdi, daha sonra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Vatandaşlık Haklarından Sorumlu Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanmıştı.