27.10.2020 - 13:32 |
İran medyası Macron'u yerden yere vurdu: Paris iblisi!
İran'da yayın yapan Vatan Emrooz gazetesi, bugünkü birinci sayfasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yer verdi. Tahran merkezli gazete, Müslümanları hedef alan açıklamaları nedeniyle şeytan şeklinde çizip "Paris İblisi" ifadesini kullandı.
Fransa'da Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürlerin gösterimine bir tepki de İran'dan geldi. Muhafazakar görüşleriyle bilinen Tahran gazetesi Vatan Emrooz, bugünkü manşetini Macron'a ayırdı.
BİRİNCİ SAYFAYI MACRON'A AYIRDI: PARİS İBLİSİ
Vatan Emrooz, illüstrasyonla Macron'u şeytana benzeterek "Paris iblisi" manşetiyle birinci sayfadan verdi. Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı İslam karşıtı söylemleri nedeniyle kınandı.
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