İran medyası Macron'u yerden yere vurdu: Paris iblisi!

Fransa'da Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürlerin gösterimine bir tepki de İran'dan geldi. Muhafazakar görüşleriyle bilinen Tahran gazetesi Vatan Emrooz, bugünkü manşetini Macron'a ayırdı.

BİRİNCİ SAYFAYI MACRON'A AYIRDI: PARİS İBLİSİ

Vatan Emrooz, illüstrasyonla Macron'u şeytana benzeterek "Paris iblisi" manşetiyle birinci sayfadan verdi. Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı İslam karşıtı söylemleri nedeniyle kınandı.