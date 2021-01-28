İran muamması devam ediyor

“Wall Street Journal” (WSJ) gazetesine konuşan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, İran’ın balistik füze saldırıları olasılığına karşı ABD ordusunun son dönemde Suudi Arabistan’da alternatif üsleri kullandığını söyledi. Personelin ve ağır askeri ekipmanın aktarılabileceği yeni üsler için yer baktıklarını kaydeden McKenzie, bu üslerin İran’ın olası bir saldırısı sonrasında Katar ve Kuveyt’teki üslere alternatif olabileceğini belirtti. Joe Biden yönetimi, Suudi Arabistan’a özellikle insan hakları başlığında daha sert bir tutum takınacağını söylemesine rağmen, gazetede açıklamalarına yer verilen ABD yetkililerine göre İran tehdidi, iki ülke arasındaki kilit faktör olmayı sürdürecek.



İsrail ‘hazır’



Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran’ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlanması talimatı verdiğini belirterek, ABD yönetiminin Tahran ile 2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesinin “doğru” olmayacağını savundu. Kochavi, “İran gizli veya kışkırtıcı bir şekilde (nükleer) bomba geliştirmeye karar verebilir. Bu temel analiz ışığında, IDF’ye (İsrail ordusu) mevcutlara ek olarak operasyonel planlar hazırlamasını emrettim. Bu planları inceliyoruz ve gelecek yıl içinde geliştireceğiz” diye konuştu. Kochavi, hazırlanacak planların uygulanıp uygulanmayacağına hükümetin karar vereceğini sözlerine ekledi.

İran yönetimi ise anlaşmaya dönüş konusunda ilk adım ABD’den beklediklerini açıkladı.