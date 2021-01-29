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29.01.2021 - 07:00 |

İran uranyumda gaza basıyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, uranyumu daha hızlı zenginleştirmeye imkan tanıyan 1000 adet gelişmiş santrifüj makinesini 3 aydan kısa süre içinde kuracaklarını açıkladı.

İran uranyumda gaza basıyor

 

İran devlet televizyonuna göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın Fordo’daki uranyum zenginleştirme tesisini ziyareti sonrasında basına konuşan Kemalvendi, nükleer faaliyetler konusunda önceki yıllarla “kıyaslanamaz” şekilde ilerleme kaydettiklerini söyledi. Uranyum zenginleştirme tesislerine, uranyumu daha hızlı zenginleştirmeye imkan tanıyan gelişmiş santrifüjler kuracaklarını açıklayan Kemalvendi, ayrıca, nükleer anlaşmada İran’a en fazla 3.67 oranında uranyum zenginleştirme izni verilmesine rağmen şu ana kadar yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 17 kilogram uranyum ürettiklerini belirtti.

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