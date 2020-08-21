İran ve BAE arasında gerilim

İran Dışişleri Bakanlığına göre, BAE hükümeti yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden bir mesajla tüm kayıpları tazmin edeceğini Tahran’a iletti. Açıklamada, BAE’nin, alıkoyduğu tekneyi ve balıkçıları serbest bıraktığı, öldürülen balıkçıların cenazelerinin teslimine ilişkin yasal sürecin ise devam ettiği aktarıldı. BAE’nin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının ardından son aylarda nisbeten düzelme sürecine giren Tahran ile Abu Dabi arasındaki ilişkiler yeniden gerilmişti.