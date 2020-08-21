MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran ve BAE arasında gerilim
ABONE OL
21.08.2020 - 07:00 |

İran ve BAE arasında gerilim

İran, Basra Körfezi’nde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sahil güvenlik güçlerinin İranlı balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve İran kara sularını ihlal eden BAE’ye ait bir geminin alıkonularak mürettebatının gözaltına alındığını açıkladı.

İran ve BAE arasında gerilim

İran Dışişleri Bakanlığına göre, BAE hükümeti yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden bir mesajla tüm kayıpları tazmin edeceğini Tahran’a iletti. Açıklamada, BAE’nin, alıkoyduğu tekneyi ve balıkçıları serbest bıraktığı, öldürülen balıkçıların cenazelerinin teslimine ilişkin yasal sürecin ise devam ettiği aktarıldı. BAE’nin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının ardından son aylarda nisbeten düzelme sürecine giren Tahran ile Abu Dabi arasındaki ilişkiler yeniden gerilmişti.

"Ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştüArdahan'da Kura Nehri kıyısında yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta görsel şölene dönüşen "ölüm uçuşu" beş gündür artarak devam etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kovid-19 stresi cilde de düşman

Kovid-19 stresi cilde de düşman

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

Uçuş personeli doğum yaptıracak

Uçuş personeli doğum yaptıracak

Sıradaki Haber