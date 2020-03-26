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26.03.2020 - 02:53 | | AA

İran'da 13 yıl önce kaybolan eski FBI ajanının öldüğü idda edildi

İran'ın serbest dolaşım bölgesi Kiş Adası'nda 2007 yılında kaybolan ve bir daha haber alınamayan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski çalışanı Robert Levinson'un İran'da öldüğü ileri sürüldü.

İran'da 13 yıl önce kaybolan eski FBI ajanının öldüğü idda edildi

 

Levinson'un ailesinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'li yetkililerden Robert Levinson'un öldüğüne inandıklarını belirten bir bilgilendirme aldıkları ifade edildi.

Levinson'un, İran'daki Kovid-19 salgınından önce öldüğü bilgisinin haricinde nasıl ve ne zaman öldüğünün bilinmediğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayatımızın geri kalanını şimdiye kadar tanıdığımız en iyi adamın olmadığı gerçekliğiyle geçireceğiz. Diğer yandan kendisine sırt çeviren bazı ABD'li yetkililer de dahil olmak üzere Robert Levinson'a yapılanlardan sorumlu olan herkes bir gün adalet ile yüzleşecek. İran rejimi bunun peşini bırakmayacağımızı bilmeli."

Öte yandan açıklamada Tahran yönetiminin Levinson'un cesedinin ABD'ye gönderilmesi ve ölümüyle bağlantılı İranlı yetkililerin sorumlu tutulması konusunda Donald Trump yönetimine çağrıda bulunuldu.

Başkan Trump ise dün düzenlediği basın açıklamasında, Levinson'nun ölmüş olduğunu kabul etmediğini ancak bir çok kişinin bu yönde görüş bildirdiğini ifade etti.- Robert Levinson olayıAmerikalı özel bir dedektif ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nden emekli eski bir FBI ajanı olan Levinson, Mart 2007'de İran'ın Kiş Adası'nda sigara kaçakçılığı vakasını araştırırken kaybolmuştu.

Barack Obama yönetimi eski FBI ajanının bulunması için Tahran’dan yardım istemiş, Levinson’un Kiş Adası’na kişisel bir iş için seyahat ettiğini savunmuştu ancak Amerikan haber ajansı AP, Levinson’un İran’da aslında Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) için çalıştığı yönünde haber yayınlamıştı.

Levinson'ın, 2010 yılı Kasım ayında, özgürlüğüne kavuşması için yardım istediği, ancak kimler tarafından ve nerede tutulduğu konusunda bilgi vermediği bir videosu yayımlanmıştı. İran hükümeti sürekli olarak, Levinson'ın ortadan kaybolması ya da nerede olduğu konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığını savunmuştu.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise 2011 yılı Mart ayında Levinson'ın, Güney Asya'da bir yerlerde tutulduğunu açıklamış, bu açıklama, eski FBI ajanının, Afganistan veya Pakistan gibi bir yerde terörist bir örgüt ya da suç örgütünün elinde olabileceği olasılığını akla getirmişti.

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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