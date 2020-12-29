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29.12.2020 - 14:55 | | AA

İran'da 132 kişi daha hayatını kaybetti!

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 artarak 54 bin 946 oldu.

İran'da 132 kişi daha hayatını kaybetti!

İran'da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 132 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 108 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 946'ya vaka sayısının da 1 milyon 212 bin 481'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 128'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 969 bin 408 olduğunu ifade etti.

83 milyon nüfusluk ülkede 7 milyon 513 bin 534 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 108 ilçenin turuncu ve 340 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

'Yılın doktoru' seçilmişti! Gözyaşlarıyla veda ettilerBursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliyken korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, gözyaşları içinde törenle son yolculuğuna uğurlandı. Doktor Durmuş, geçen yılın en başarılı hekimi seçilmiş, ödülünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan almıştı.
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