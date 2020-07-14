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14.07.2020 - 14:09 |

İran'da 179 yeni ölüm, karantina geri döndü

Koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşayan ülkede, başkentTahran'da karantina önlemleri geri döndü. Son 24 saatte 2 bin 521 pozitif testin eklenmesiyle Covid-19'a yakalananların sayısı 262 bini aştı.

İran'da 179 yeni ölüm, karantina geri döndü

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak 13 bin 211'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 179 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 521 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 13 bin 211'e, vaka sayısının da 262 bin 173'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 389'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 225 bin 270 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 23 bin 79 olduğu bilgisini paylaştı.

İran, salgını yavaşlatmak için yeni önlemler de açıkladı. Yerel basına göre başkent Tahran’da aralarında okullar, kütüphaneler, düğün salonları, camiler, sinemalar ve müzelerin de bulunduğu çok sayıda mekan bir haftalığına kapatılacak.

İran’da günlük ölüm sayıları Nisan’da zirve yaptıktan sonra Mayıs ayı boyunca azalmış, ardından Haziran ve Temmuz’da tekrar rekor kırmıştı.

Kırmızı ve riskli bölgelerin sayısı 25'e çıktı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu ve Batı Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Kürdistan, Kirmanşah, Gülistan, Mazenderan ve Hürmüzgan eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Tahran, Fars, Erdebil, İsfahan, Elburz, Güney Horasan, Sistan-Beluçistan, Kirman, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Loristan, Hemedan, Yezd ve Kuzey Horasan'ın da "riskli bölgeler" kategorisine girdiğini belirtti.

Saldırıya uğrayan kurye kendini kaskıyla böyle savundu!Son dakika haberine göre Tuzla’da bir siteye sipariş götüren moto kurye, çıkış kapısından siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol vermesine rağmen çıkan tartışmada saldırıya uğradı. Şahsın tokatlı saldırısına bir süre maruz kalan moto kurye, kaskı ile karşısındakine vurarak kendisini savundu. Kuryenin tokatlanarak dövüldüğü ve kendisini savunduğu anlar kameraya anbean yansıdı.
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