11.08.2020 - 14:15 |
İran'da 184 ölüm daha
Can kaybının 18 bin 800'ü bulduğu ülkede, 2 bin 345 test daha pozitif sonuç verdi ve vaka sayısı 331 bini aştı.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 184 kişi daha öldü.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 184 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 345 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 18 bin 800'e, vaka sayısının da 331 bin 189'a çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 983'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 288 bin 620'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Lari ayrıca ülkede yapılan toplam test sayısının da bugün itibarıyla 2 milyon 736 bin 514 olduğunu kaydetti.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
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