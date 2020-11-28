MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'da 391 kişi daha virüsten hayatını kaybetti!
ABONE OL
28.11.2020 - 15:51 | | AA

İran'da 391 kişi daha virüsten hayatını kaybetti!

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 391 artarak 47 bin 486 oldu.

İran'da 391 kişi daha virüsten hayatını kaybetti!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 391 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 402 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 47 bin 486'ya, vaka sayısının da 935 bin 799'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 865'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 648 bin 831 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 38 bin 556 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

 

 

Son dakika... 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı!Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabide bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fırın denetimi tarife oyununu ortaya çıkardı |

Fırın denetimi tarife oyununu ortaya çıkardı |

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Yine aynı yer, yine anı manzara

Yine aynı yer, yine anı manzara

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet