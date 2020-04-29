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29.04.2020 - 15:05 | | İHA

İran'da alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı artıyor

İran’da alkol tüketiminin corona virüsünü yok ettiğine dair yanlış bilgiye inananlar alkol zehirlenmesi yaşadı. Ülkede alkolden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 700'e yükseldi.

İran'da alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı artıyor

İran’da Sağlık Bakanlı'ğın yayınladığı bilgilere göre, alkol içmenin corona virüsü iyileştirdiği inancı neticesinde İran'daki alkol zehirlenmelerinde artış yaşandı. İran Sağlık Bakanlığı, salgının ülkede patlak vermesinin ardından geçen haftalarda alkol zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 700’e ulaştığı belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bu dönemde 5 bin 11 kişinin alkolden zehirlendiğini, yaklaşık 90 kişinin zehirlenme nedeniyle görme yetisini kaybettiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl ise alkol zehirlenmesi nedeniyle sadece 66 kişinin hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, ülkede corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 877’ye yükselirken, vaka sayısı 92 bin 584 oldu .

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